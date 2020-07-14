Британия призвала Ереван и Баку прекратить огонь на границе

МИД Великобритании выразил обеспокоенность военными столкновениями на границе Армении и Азербайджана и призвал стороны немедленно прекратить огонь, сообщает «Интерфакс».

«Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может еще больше усилить напряженность», — говорится в сообщении министерства.

Лондон также заявил, что сожалеет о гибели военных с обоих сторон. Дипломаты считают, что Еревану и Баку стоит немедленно вернуться к мирному диалогу.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы.

Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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