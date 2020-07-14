В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы построить партнерские отношения с Москвой, передает ТАСС.

«Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога, восстановление отношений во многих измерениях», — сказал польский министр.

Однако он отметил, что польская сторона при этом не может положительно расценивать «агрессивную политику» Москвы и попытки интерпретировать историю.

Он добавил, что в ходе председательства Польши в ОБСЕ будут важны прагматичные отношения с Россией.

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