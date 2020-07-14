Меркель считает защиту ЕС со стороны США не «само собой разумеющимся делом»

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об изменении мира после окончания холодной войны и объединения Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что защита ЕС со стороны США перестала быть «само собой разумеющейся», как это было ранее. По мнению Меркель, 30 лет спустя мир изменился.

Немецкий канцлер подчеркнула, что Германии совместно с Европой следует предоставить соответствующий ответ на данные изменения. По ее мнению, ответ не должен быть выражен в единоличных действиях государств.

«Этот ответ должен быть в многостороннем союзе», — заключила Меркель.

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