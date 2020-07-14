Песков ответил, не считают ли в Кремле задержание Фургала слишком жестким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, не считают ли в Кремле задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала слишком жестким, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Можно ли нам прокомментировать, как было проведено задержание? Нет, мы не можем этого сделать. Правоохранительным органам виднее, какие меры были необходимы в тот самый момент – это методы работы силовых ведомств, которые мы не можем комментировать», — сказал Песков.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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