Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отпуска наряду с Венгрией и Турцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», — сказал Кулеба.

По словам министра, Венгрия находится на первом месте потому, что через страну можно поехать на Балканы. Украинцы также предпочитают Турцию из-за общей популярности среди туристов.

На четвертом и пятом местах находятся Польша и Германия.

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