Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отпуска
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отпуска наряду с Венгрией и Турцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», — сказал Кулеба.
По словам министра, Венгрия находится на первом месте потому, что через страну можно поехать на Балканы. Украинцы также предпочитают Турцию из-за общей популярности среди туристов.
На четвертом и пятом местах находятся Польша и Германия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Итальянцы признались, кого не хотят видеть у себя этим летом