Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин направил телеграмму французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поздравив с национальным праздником Днем взятия Бастилии. Об этом пишет пресс-служба Кремля.
«Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», – приводятся слов Путина.
Российский глава выразил уверенность в продолжении совместной работы в интересах Европы и всего мира.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Не выглядеть придурками»: Путин описал диалоги с партнерами
— Макрон заявил о намерении посетить Россию в скором времени