Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поздравив с национальным праздником Днем взятия Бастилии. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

«Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», – приводятся слов Путина.

Российский глава выразил уверенность в продолжении совместной работы в интересах Европы и всего мира.

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