Китай навал обвинения США об угрозах в Южно-Китайском море «неоправданными»

В Китае отвергают обвинения Госдепартамента США об угрозах со стороны КНР в Южно-Китайском море и называют их «совершенно неоправданными», сообщает Reuters со ссылкой на заявлении китайского посольства в США.

«Соединенные Штаты не являются страной, непосредственно вовлеченной в споры. Однако они продолжают вмешиваться», — говорится в заявлении.

Посольство полагает, что США под предлогом «стабильности» делают все, чтобы вызвать напряжение и разжечь конфронтацию в регионе.

У Китая и ряда стран региона (Японии, Вьетнама и Филиппин) есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Согласно китайской позиции, Филиппины и Вьетнам используют американскую поддержку для эскалации напряженности в регионе.

Ранее США выступили против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США теперь считают практически все китайские морские претензии за пределами его международно признанных вод незаконными.

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