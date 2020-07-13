Эксперт прокомментировал отказ Тамбова и Костромы регистрировать списки на выборы

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил в беседе с «Газетой.Ru», что избирательные комиссии Тамбовской и Костромской областей показали «хороший пример профессионализма», отклонив списки на выборы. В этом случае, отметил эксперт, у партий есть время на исправление своих ошибок.

Потуремский обратил внимание, что в данном случае избирательные комиссии действовали «на опережение». «Я считаю, это очень хороший пример для других регионов того, как избирательная система должна работать. То есть, если бы комиссия действовала формально, то даже при наличии определенных нарушений могла пройти регистрация, но дальше, с очень высокой вероятностью, возникло бы заявление, и партию сняли бы с участия в выборах. Это означает, что, скажем так, та часть электората, которая рассматривает КПРФ, «Яблоко» как свою политическую силу, просто не увидели бы их в бюллетене. Поэтому избирательная комиссия, предвидя эту ситуацию, приняла решение информировать региональные отделения для того, чтобы в оставшееся время они могли исправить эти ошибки. На мой взгляд, это хороший пример профессионализма, стратегического отношения к своей деятельности», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что ошибки, допущенные партиями, были очень грубыми и показали отношение политиков к выборным процедурам. «С одной стороны, очень печально и очень грустно, что такой низкий уровень компетенций, потому что ошибки, которые были допущено и в Тамбовской и в Костромской областях, на уровне арифметики. Это достаточно грубые и серьезные нарушения. Поэтому, скажем так, это показывает отношений партий к выборным процедурам и характеризует состояние внутри региональных отделений не с самой лучшей стороны. В случае с КПРФ в эту ситуацию пришлось вмешиваться товарищу [главе КПРФ Геннадию] Зюганову, чтобы навести порядок в своей собственной партии», — отметил политолог.

«Нужно понимать, что, скажем так, требования, которые выдвигаются на этапе регистрации, и проведение выборной кампании — это закон, это квалификационные требования, которые показывают способность политиков играть по правилам и, собственно, их готовность к тому, чтобы заниматься дальнейшей политической деятельностью, представлять интересы избирателей. На мой взгляд, это очень серьезная вещь, над которой стоит задуматься», — добавил он.