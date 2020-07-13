ВОЗ не получила официального уведомления о выходе США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получила от США формального уведомления о прекращении членства, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время организация не может предоставить какую-либо новую информацию по данному вопросу, так как не получила официального письма с уведомлением о выходе США, отметил Гебрейесус.

7 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из ВОЗ. До этого он заявлял, что США прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Американский лидер также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.

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