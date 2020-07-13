В Кремле расказали про сроки визита Путина в Белград
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Визит президента России Владимира Путина в Белград стоит на повестке дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, точные сроки предстоит установить по дипломатическим каналам.
Ранее пресс-служба президента Сербии Александара Вучича подтвердила, что Путина посетит Белград в октябре этого года.
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