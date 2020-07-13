Путин пожелал президенту Бразилии скорейшего выздоровления от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин направил главе Бразилии Жаиру Болсонару телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса, передает «Интерфакс».
«Хотел бы выразить Вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления», — говорится в телеграмме.
Также Путин в ней выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и плодотворной работы совместно с властями Бразилии.
Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, в ней зафиксировано около 1,9 млн случаев заражения коронавирусом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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