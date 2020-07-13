Путин пожелал президенту Бразилии скорейшего выздоровления от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин направил главе Бразилии Жаиру Болсонару телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса, передает «Интерфакс».

«Хотел бы выразить Вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления», — говорится в телеграмме.

Также Путин в ней выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и плодотворной работы совместно с властями Бразилии.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, в ней зафиксировано около 1,9 млн случаев заражения коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 39 тысяч человек

— Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тысяч