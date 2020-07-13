Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, Трутнев прибыл с рабочим визитом в Хабаровск.

По его словам, работа руководства этого региона плохо организована.

9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. Позже суд избрал для главы региона меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

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