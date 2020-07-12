Евросоюз считает минские соглашения единственным путем к миру на Украине

Выполнение всего комплекса мер в рамках минских соглашений является единственным путем к миру на Украине, указано в официальном ответе Европейского Совета на запрос депутата Европарламента Максимилиана Кра. Об этом сообщает 112.ua.

Евросоюз поддерживает независимость и суверенитет Украины в пределах признанных границ и считает соблюдение минских договоренностей единственным способом найти мирное решение конфликта в Донбассе, указано в ответе.

Запрос евродепутата Максимилиана Кра был подан в связи с Мирными инициативами председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

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