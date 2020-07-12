Мюллера могут вызвать в сенат США для дачи показаний по «российскому делу»

Бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера хотят вызвать в американский сенат для дачи показаний о расследовании «российского дела» о якобы влиянии России на президентские выборы в стране в 2016 году. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в Twitter.

«Демократы в судебном комитете сената ранее просили господина Мюллера предстать перед комитетом для дачи показаний о его расследовании. Этот запрос будет удовлетворен», — написал Грэм.

Ранее в The Washington Post был опубликован материал Мюллера, в котором он впервые за год публично прокомментировал свое расследование.

Мюллер почти два года расследовал дело о возможном сговоре РФ с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году. В докладе якобы содержится информация о российском вмешательстве в результаты выборов.

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