Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой

В настоящее время на границе США и Мексики возведены участки стены общей протяженностью 386,2 км, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

К концу текущего года, по словам Трампа, будет построено 724,2 км заграждения.

При этом глава государства обвинил «радикально-левых демократов» в желании открыть границы, чтобы позволить всем, «включая многих преступников», попасть в США.

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