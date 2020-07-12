Россия упрекнула властей Украины в бездействии в Донбассе
Украинские власти никак не продвигаются в вопросе урегулирования ситуации на юго-востоке. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Время идет, но Киев ничего не предпринимает для реализации минских и парижских договоренностей, уверен Песков. По его словам, на прошедшем совещании президента РФ Владимира Путина и Совбеза затрагивался процесс в Донбассе.
«Выражалось абсолютное разочарование в связи с тем, что какая-то динамика отсутствует, отсутствует абсолютно», — передал позицию Песков.
Заключая, Песков задал ряд риторических вопросов, которые остаются у РФ к Украине: свидетельствует ли это (бездействие. — «Газета.Ru») о нежелании Киева решать эту проблему, о невозможности руководства Киева решить ее?
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