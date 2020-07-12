Путина коробят некоторые высказывания Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
По словам Пескова, Путину не понравилось высказывание Зеленского о роли СССР в Великой Отечественной войне.
«Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, — это священная тема», — сказал пресс-секретарь в интервью «России 1».
В целом подобные заявления не нравятся главе России, так как они «внутренне коробят» его, заключил Песков.
В начале 2020 года Зеленский на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
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