Путина коробят некоторые высказывания Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.

По словам Пескова, Путину не понравилось высказывание Зеленского о роли СССР в Великой Отечественной войне.

«Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, — это священная тема», — сказал пресс-секретарь в интервью «России 1».

В целом подобные заявления не нравятся главе России, так как они «внутренне коробят» его, заключил Песков.

В начале 2020 года Зеленский на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

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