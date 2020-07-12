В Польше стартовал второй тур президентских выборов
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В Польше стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени и закроются в 21.00. Первые данные экзитпола будут представлены только после завершения голосования.
Из-за пандемии голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели могут прийти на участок или отправить свой голос удаленно – по почте.
Ранее стало известно, что во второй тур выборов вышли действующий глава Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
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