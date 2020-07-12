Дипломат объяснил отказ РФ поддержать резолюцию по гуманитарной помощи в Сирии

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по продлению трансграничной помощи Сирии из-за недовольства процессом подготовки документа ФРГ и Бельгией, сообщает ТАСС.

«Мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования», — сказал Полянский.

По его словам, Россия изначально предлагала оставить открытым только один пропускной пункт на границе с Турцией, однако авторы резолюции настаивали на сохранении двух.

Зампред отметил, что все стороны могли прийти к текущему результату раньше.

Резолюция о продлении на год режима поставок гуманитарной помощи в Сирию через единственный пропускной пункт на границе с Турцией была принята с пятой попытки 12 голосами «за». Три страны, в том числе Россиия воздержались от участия в голосовании.

Ранее Россия и Китай наложили вето на вариант резолюции, представленный Бельгией и Германией. При этом остальные 13 стран проголосовали «за» проект, однако он был отклонен. В рамках него предоставление гумпомощи предполагалось через два пропускных пункта.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СБ ООН с пятой попытки продлил трансграничные гуманитарные поставки в Сирию