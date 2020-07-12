Пушков прокомментировал слова Трампа о лживости американских СМИ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа, что статья The New York Times о связях РФ с талибами (организация запрещена в России) является полностью сфабрикованной. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

«Когда президент США называет американские СМИ фейк-ньюс, нет оснований ему не верить», — заявил Пушков.

Он добавил, что так же считает фейками ранее опубликованные в американских СМИ материалы о наличии в Ираке средств массового поражения, геноциде в Ливии и применении химического оружия в САР.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия и назвал материалы газет «заказным вбросом».

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* организация запрещена в России