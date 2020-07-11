Лукашенко заявил, что белорусский народ выстрадал право жить в своем государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский народ ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее. Слова главы республики приводит госагентство «БелТА».

Он заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям».

«Всем белорусам. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени... », — подчеркнул Лукашенко.

Также он отметил, что благодаря заслуге народа последние поколения белорусов растут в благополучной, чистой, мирной и красивой стране.

«Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках великой империи, имя которой - Советский Союз», — добавил белорусский лидер.

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