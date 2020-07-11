Политолог прокомментировал митинги в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного в Москве по обвинению в организации покушений на убийства, явно искусственно организованы соратниками фигуранта, рассказал «Газете.Ru» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«У Фургала там жесткая команда с четким подчинением, как и подобает уголовному авторитету. Как и должно быть в банде – все строго по вертикали, без ненужных мыслей в голове. Организацией митинга занимался его заместитель. Все было подготовлено заранее. К соратникам Фургала ведь тоже явно есть вопросы у следствия», — детализировал эксперт.

По его словам, следователи отчасти правы, когда утверждают, что Фургал отстроил в регионе свою вертикаль власти на криминальных деньгах.

«Это якобы такой дальневосточный Робин Гуд, который отстреливал богатых и помогал бедным. А на самом деле деньги он раздавал нищим только в ходе выборной кампании», — напомнил аналитик.

Местное управление МВД оценило численность несанкционированных акций в 10-12 тысяч человек.

Данные митинги незаконны, констатировал Мартынов.

«Никакого продолжения эти митинги иметь не будут. Провели и забыли. К тому же, на центральной площади в Хабаровске собралось не более трех тысяч протестующих, а по городу – порядка 12 тысяч. Никаких 30 тысяч – как заявлял ряд СМИ — там не было», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Мартынов также напомнил, что ранее в поддержку осужденного за получение взятки бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова также прошли митинги, но это не повлияло на следствие – экс-политик был приговорён к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.