Зеленского уличили в нарушении еще одного обещания
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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свое обещание не пользоваться государственными резиденциями, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина».
Изначально Зеленский утверждал, что никогда не станет пользоваться резиденциями. Сейчас, по словам Рабиновича, закончился период «романтической юности».
«Морально это немножко не очень», — отметил Рабинович. При этом он добавил, что в решении Зеленского нет ничего преступного.
Ранее офис президента Украины сообщил, что глава государства продал свой дом в Киевской области и временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа» вместе с семьей.
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