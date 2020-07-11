Зеленского уличили в нарушении еще одного обещания

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свое обещание не пользоваться государственными резиденциями, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина».

Изначально Зеленский утверждал, что никогда не станет пользоваться резиденциями. Сейчас, по словам Рабиновича, закончился период «романтической юности».

«Морально это немножко не очень», — отметил Рабинович. При этом он добавил, что в решении Зеленского нет ничего преступного.

Ранее офис президента Украины сообщил, что глава государства продал свой дом в Киевской области и временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа» вместе с семьей.

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