Хабаровский губернатор Фургал арестован на 2 месяца по делу об убийствах

Басманный суд избрал для главы Хабаровского края Сергея Фургала меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, передает ТАСС.

Губернатор будет находиться под стражей до 9 сентября. Как отметил судья в постановлении, Фургал имеет связи среди высокопоставленных силовиков. Он мог бы использовать это, чтобы воспрепятствовать расследованию. По этой причине суд вынес решение о его аресте.

Защита главы региона не согласна с арестом и планирует его обжаловать.

Ранее Фургал во время заседания суда заявил, что он полностью невиновен и не участвовал в организации убийств.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.