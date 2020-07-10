Эрдоган заявил, что первое исламское богослужение в Айя-Софии пройдет 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мусульманские богослужения в соборе Святой Софии, которую турецкие власти превратили в мечеть, начнутся с 24 июля, передает РИА «Новости».

«По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», — заявил Эрдоган в обращении к турецкой нации.

Он добавил, что посещение мечети будет бесплатным для всех прихожан. Вход в храм будет доступен также для иноверцев.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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