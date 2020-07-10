Губернатор Хабаровского края Фургал пожаловался на хронические заболевания

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который был арестован судом по делу об убийствах, пожаловался на хронические заболевания. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

В начале заседания Басманного суда обвиняемый рассказал, что имеет хронический бронхит.

Кроме того, губернатор рассказал, что имеет аллергию на латекс и некоторые медицинские препараты. По его словам, он также пережил операцию на легком.

Фургал также рассказал о своих двух сыновьях 1990 и 2000-х годов рождения, которые находятся «на иждивении» ввиду учебы и о приемной дочери 1989 года рождения.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

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