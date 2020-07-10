Лукашенко указал на угрозу развала Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании угрозы распада республики, передает РИА «Новости».
На встрече с местными СМИ Лукашенко заявил, что перемены в Белоруссии должны идти «от конституции, а не от майдана». Иначе, по его мнению, страна перечеркнет свою историю.
При этом он подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы «кто-то пришел и начал проводить эксперименты».
Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Это будут шестые выборы для действующего с 1994 года президента Александра Лукашенко.
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