Песков: нынешний стиль руководства страной нельзя называть неосталинизмом

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Кремль считает неверными и некорректными слова о том, что нынешний стиль управления Россией является неосталинизмом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Неосталинизм — сталинизм, адаптированный к современным реалиям. Политологи характеризуют таким термином режим в СССР конца 1960-х — середины 1980-х годов.

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