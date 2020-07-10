Песков: нынешний стиль руководства страной нельзя называть неосталинизмом
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Кремль считает неверными и некорректными слова о том, что нынешний стиль управления Россией является неосталинизмом, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Неосталинизм — сталинизм, адаптированный к современным реалиям. Политологи характеризуют таким термином режим в СССР конца 1960-х — середины 1980-х годов.
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