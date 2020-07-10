Россия предложила Японии заключить полноценный мирный договор

Россия предлагает японской стороне заключить мирный договор, однако ответа из Токио нет. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, РФ предложила Японии концептуальные основы совместного договора. Он отметил, что будущий договор стран должен быть современным и полноценным.

«Мы концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются на такую концепцию», — добавил Лавров.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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