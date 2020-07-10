Расследование истоков «российского дела» могут завершить при новом президенте США

Федеральный прокурор США Джон Дарем находится под давлением, поэтому завершить расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году он сможет после окончания новых выборов, запланированных на осень 2020 года. Об этом узнал Fox News.

Несколько источников, знакомых с ходом расследования Дарема, рассказали, что прокурор оперативно работает и, вполне возможно, завершит свое расследование по «российскому делу» к концу лета. Однако он может закончить свою работу и ближе к ноябрю. Источники утверждают, что прокурор чувствует сильное давление со стороны. Он также не хочет, чтобы итоги его расследования рассматривались как политический ход, поэтому обнародование выводов может произойти после президентских выборов 2020 года, то есть уже при новом главе государства.

Пресс-секретарь Дарема отказался комментировать телеканалу статус расследования.

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