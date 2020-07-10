Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по Сирии

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Twitter, что российская сторона подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на границе Сирии с Турцией для доставки гуманитарной помощи в САР.

По его словам, данная резолюция «позволит осуществлять трансграничную поставку гуманитарной помощи в Идлиб… через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава» в течение одного года».

Полянский также сообщил, что через этот погранпереход проходит свыше 85% всех гуманитарных операций. Он отметил, что оставшаяся доля гуманитарных операций может быть перенаправлена через данный КПП и через линию фронта с учетом произошедших изменений «на земле», в том числе уменьшения зоны деэскалации на 30%.

Ранее Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, согласно которой работа двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гумпомощи продлевается.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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