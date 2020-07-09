Экс-адвоката Трампа вернули в тюрьму из-за нарушения домашнего ареста

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн возвращен в тюрьму после нарушения условий домашнего ареста, сообщает Fox News со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем.

«Сегодня Майкл Коэн нарушил условия домашнего ареста и в результате был возвращен в учреждение бюро», — указано в заявлении.

По словам адвоката Коэна, его подзащитный покидал разрешенное место пребывания, чтобы посетить офис федеральной прокуратуры в Южном округе Нью-Йорка для обсуждения условий домашнего ареста.

В мае текущего года тюремное заключение Коэна было заменено на домашний арест из-за опасности новой коронавирусной инфекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WSJ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест из-за COVID-19

— Daily Beast: экс-адвокат Трампа стал тюремной знаменитостьюЭкс-адвокат Трампа сел в тюрьму

— Экс-адвокат Трампа сел в тюрьму