Экс-адвоката Трампа вернули в тюрьму из-за нарушения домашнего ареста
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн возвращен в тюрьму после нарушения условий домашнего ареста, сообщает Fox News со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем.
«Сегодня Майкл Коэн нарушил условия домашнего ареста и в результате был возвращен в учреждение бюро», — указано в заявлении.
По словам адвоката Коэна, его подзащитный покидал разрешенное место пребывания, чтобы посетить офис федеральной прокуратуры в Южном округе Нью-Йорка для обсуждения условий домашнего ареста.
В мае текущего года тюремное заключение Коэна было заменено на домашний арест из-за опасности новой коронавирусной инфекции.
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