Трамп опубликует налоговые декларации после аудиторской проверки

Президент США Дональд Трамп обнародует налоговые декларации после завершения аудиторской проверки, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого Дома.

По словам Макинани, Трамп «повторял четыре года», что его декларации проходят аудиторскую проверку и будут обнародованы после нее.

Ранее Верховный суд США постановил, что суд Нью-Йорка может получить финансовые отчеты президента страны Дональда Трампа, но отказал в этом палате представителей конгресса.

Ранее Трамп отказался опубликовать свои налоговые декларации и другие финансовые документы, чем нарушил традицию американских президентов публиковать информацию о своем состоянии после избрания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Верховный суд США разрешил суду Нью-Йорка ознакомиться с финансами Трампа

— Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам