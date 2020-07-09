Фургала могут привлечь к делу о пожаре в детском лагере «Холдоми»
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей пострадавших и погибших детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», попросит привлечь главу Хабаровского края Сергея Фургала к этому делу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Завтра мы подадим заявление в Следственный комитет», — заявил Трунов.
Он хочет привлечь Фургала к ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также халатность.
Ранее Фургала задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах.
В детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля 2019 года произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Следствие завело уголовное дело после случившегося. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов и владелец «Холдоми» Виталий Бурлаков.
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