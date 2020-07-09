Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение по делу об убийствах

Следственный комитет РФ предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Фургалу инкриминируется покушение на убийство и организация убийств.

Губернатор был допрошен в качестве обвиняемого.

Главу региона задержали в ночь на 9 июля и доставили в Москву. Расследование дела ведет центральный аппарат СК. Во время задержания Фургал не признал свою вину.

Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Приветы из лихих 90-х»: как Фургал оказался под следствием

— Во время задержания Фургал не признал свою вину