В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии «Евросолидарность» заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», — говорится в заявлении политсилы.

В «Евросолидарности» добавили, что фейки уже на протяжении 6 лет являются одним из инструментов «российской гибридной войны против Украины». А эта запись — месть Порошенко за то, что он не позволил Путину реализовать ни одной политической цели Кремля на Украине.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы Порошенко с Путиным от 30 апреля 2016 года, в которых лидеры обсуждали Минские переговоры по Донбассу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутат Рады обнародовал якобы телефонный разговор Порошенко и Путина

— В Кремле не стали комментировать обнародованные записи «разговора Путина и Порошенко»

— Аксенов прокомментировал обнародованную запись разговора Байдена и Порошенко