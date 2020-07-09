В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии «Евросолидарность» заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», — говорится в заявлении политсилы.
В «Евросолидарности» добавили, что фейки уже на протяжении 6 лет являются одним из инструментов «российской гибридной войны против Украины». А эта запись — месть Порошенко за то, что он не позволил Путину реализовать ни одной политической цели Кремля на Украине.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы Порошенко с Путиным от 30 апреля 2016 года, в которых лидеры обсуждали Минские переговоры по Донбассу.
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