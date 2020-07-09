Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств, передает РИА «Новости».

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, в отношении Фургала возбудили уголовное дело. По версии следствия, он причастен к убийствам предпринимателей, совершенным в 2004-2005 годах.

Источник сообщил, что губернатора подозревают в убийстве конкурента — бизнесмена Евгения Зори в 2000-х годах. Исполнителей преступления задержали в прошлом году. Они указали на Фургала, как на заказчика.

Расследование в отношении чиновника ведется с апреля 2019 года. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, дело ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.

На данный момент Фургала уже этапировали в Москву. По сведениям агентства, меру пресечения будет избирать столичный Басманный суд.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов отметил, что Фургалу может грозить пожизненное заключение.