Аксенов прокомментировал обнародованную запись разговора Байдена и Порошенко

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал запись телефонного разговора между якобы экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По его словам, обнародованная запись подтверждает, что украинские военные причастны к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года.

Кроме того, как считает Аксенов, этот телефонный разговор позволяет еще раз убедиться, что терроризм стал частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий.

Глава Крыма также отметил, что эта запись объясняет истинные причины отказа Киева от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

«Не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется», — подчеркнул Аксенов.

Ранее украинское издание Страна.UA опубликовало расшифровку якобы разговора Байдена с Порошенко в 2016 году о диверсиях в Крыму.

В ходе беседы американский политик выразил обеспокоенность якобы диверсионной операцией украинских спецслужб на полуострове. В ответ Порошенко заверил, что впредь это не повторится.

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