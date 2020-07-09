В МИДе назвали недружественным шагом санкции Британии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение санкций Британии за нарушение прав человека в отношении России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что санкции являются недружественным шагом, который воспринимается в стране как попытка вмешательства во внутренние дела.

«Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им наказание так называемое», — сказала Захарова.

Представитель ведомства добавила, что британские власти санкциями «оказывают давление» на Россию.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.