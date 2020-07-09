Медведев поделился, чем занимался во время режима самоизоляции
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, как проводил время при режиме самоизоляции. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
«С одной стороны, работал, обязанности заместителя председателя Совета безопасности исполнял», — поделился он.
При этом Медведев добавил, что ему пришлось также много времени проводить дома, что для семьи, по его мнению, — «не самое плохое».
Зампредседатель Совбеза рассказал, что проводил совещания, встречался с коллегами, но больше общался по видеосвязи.
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