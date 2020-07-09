Памфилова сообщила о рекордно низком числе нарушений на голосовании по изменению Конституции

В ходе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Центральный избирательный комитет (ЦИК) выявил всего 33 нарушения, и все они были предотвращены, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова также заявила, что по итогам голосования было зафиксировано исторически самое низкое число нарушений.

Ранее Путин выразил мнение, что голосование по конституционным поправкам было организовано на высшем демократическом уровне.

Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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