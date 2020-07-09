ЦИК задумывается о проведении голосования в сентябре в течение двух-трех дней
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК обсудит возможность голосования на сентябрьских выборах в регионах в течение нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, после голосования по поправкам к Конституции РФ было проведено социологическое исследование, которое показало, что гражданам «понравились процедуры», которые были предусмотрены.
Памфилова отметила, что ЦИК продумывает рассмотреть возможность не одного дня голосования, а двух-трех дней.
В сентябре в России пройдут выборы глав 20 субъектов, выборы депутатов законодательных собраний в 11 регионах и один референдум.
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