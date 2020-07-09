Песков: Путин может отправить Фургала в отставку на основании данных следствия

Президент России Владимир Путин на основании данных следствия может принять решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации убийств ряда предпринимателей, в связи с утратой доверия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Вместе с тем Песков отметил, что Фургал является действующим губернатором Хабаровского края, решение о его отставке не принималось.

Пресс-секретарь президента пообещал сообщить, если такое решение будет принято. Он добавил, что президента информирует о развитии событий в установленном порядке Следственный комитет России.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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