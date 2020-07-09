Медведев дал лайфхак для желающих стать президентом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом.

«В любой должности, а тем более в должности президента самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям», — сказал он в интервью ИД «Комсомольская правда».

Медведев выразил мнение, что это главное качество для любого человека. Он добавил, что для достижения успехов, как на государственной, так и на любой другой должности, необходимы работоспособность и сила воли.

«Вот такой лайфхак», — заключил он.

Ранее Медведев занимал должность премьер-министра, а с мая 2008 по май 2012 был президентом России.

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