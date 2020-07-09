В МИД Китая заявили о тяжелом кризисе в отношениях с США

Глава китайского МИДа Ван И заявил, что КНР и США столкнулись с наиболее тяжелым кризисом за всю историю двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые американские представители пытаются всеми силами выставить Китай врагом США из-за своих идеологических убеждений.

Он отметил, что соответствующие подозрения в адрес Китая являются необоснованными, поскольку у КНР нет намерений перейти к тотальной конфронтации с США.

«У КНР никогда не было намерений бросить вызов США или попытаться заменить их», — произнес Ван И.

В заключение он сказал, что Китай и дальше будет занимать дружественную позицию в адрес США и выстраивать обоюдно выгодные связи.

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