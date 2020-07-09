WSJ: ФБР начала проверку в отношении бизнесмена из Китая и экс-помощника Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США приступили к проверке в отношении бизнесмена из Китая Го Вэньгуя и бывшего-помощника президента США Стивена Бэннона. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что ФБР и нью-йоркская прокуратура намерены выяснить, каким образом китайский миллиардер получил деньги, которые позже вложил в финансирование ряда американских СМИ. В статье указано, что проверки идут уже на протяжении полугода.

Почему именно китайский бизнесмен попал в поле зрения спецслужб, газета не поясняет.

Известно, что Вэньгуй в 2014 году он бежал из Китая в Соединенные Штаты, на родине его обвиняют в коррупции и незаконном выводе на свои зарубежные счета средств. Он также неоднократно выступал с критикой в отношении Пекина.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ведущих должностей в предвыборном штабе действующего президента США Дональд Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега администрации в Белом доме. В августе 2017 года он уволился.

Согласно WSJ, после того, как Бэннон покинул команду президента, он стал консультантом в компании Guo Media, которая связана с Го Вэньгуем. В 2018 году экс-политик заключил контракт на один год, согласно которому он должен был получить $1 млн. Бэннон должен был налаживать связи между компанией и известными лицами, контракт не был продлен.

Известно, что Бэннон и Го Вэньгуй совместно проводили кампанию в СМИ, во время которой призывали начать расследование в отношении ряда китайских официальных лиц.