Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной по сбитому Boeing с 20 июля

Посольство Ирана на Украине заявило о готовности начать переговоры с Киевом по ситуации со сбитым вблизи Тегерана Boeing-737 с 20 июля, передает РИА «Новости».

«Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной <...> сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной», — говорится в сообщении посольства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что именно Киев будет вести переговоры по упавшему лайнеру с Тегераном от имени международной группы, куда входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иран отказался от предложения Киева обсудить выплаты за сбитый Boeing

— Киев заявил, что Иран все еще не предоставил самописцы сбитого Boeing

— Украина подписала Меморандум о взаимопонимании на переговорах по сбитому Boeing в Тегеране