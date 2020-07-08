На Украине требуют отставки Зеленского

Сайт президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировал электронную петицию с требованием отставки главы государства.

Ранее национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины выписало Зеленому два протокола за несвоевременное уведомление о существенных имущественных изменениях.

«Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям», — говорится в петиции.

Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил о предвыборном обещании Зеленского подать в отставку при нарушении законодательства.

Ранее Зеленский лично проинформировал агентство о нарушении им законодательства в связи с невнесением в декларацию информации о значительных изменениях в имущественном состоянии. Соответствующие материалы будут переданы в суд, добавили в НАПК.

В 2019 году семья Зеленского получила $188 тыс. в счет погашения облигаций внутреннего госзайма, после чего приобрела новые облигации на сумму $191,7 тыс. Украинский президент должен был сообщить об этом в реестр деклараций, однако не сделал этого.

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