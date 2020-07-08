Премьер-министр Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага заинтересована в сохранении нормальных отношений с Россией, сообщает ТАСС.

«Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией», — сказал Бабиш.

По его словам, нынешняя напряженность в них должна быть урегулирована посредством взаимных консультаций, к подготовке которых Чехия «походит очень ответственно».

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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