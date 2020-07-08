Матвиенко заявила, что Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что экс-президент России Дмитрий Медведев не получит статус пожизненного сенатора автоматически, передает ТАСС.

По ее словам, статья 95 Конституции не предполагает автоматического наделения таким статусом, так как в ней содержится право отказа.

В связи с этим, необходимо прописать в законе соответствующий механизм действия поправки о пожизненном сенаторстве, отметила Матвиенко.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля. Они предполагают, что бывший президент государства получает право стать пожизненным сенатором.